Este fue el sexto partido consecutivo en que Nacional no gana por el torneo Apertura. Por eso, los aficionados del cuadro verde se mostraron inconformes por el resultado. También por el rendimiento del equipo. Es cierto que el cuadro verde generó más opciones de gol que su rival (21-13). Sin embargo, no ganó.

El exfutbolista argentino agregó que les pedía disculpas a los hinchas, pues comprendía el descontento que tenían por los resultados vividos en los últimos encuentros, pero aseguró que está tranquilo porque futbolísticamente hablando los rivales no han superado a su Nacional. Él ve las derrotas como algo más fortuito, consecuencia de la falta de eficacia de algunos futbolistas como Kevin Viveros o Alfredo Morelos, más que como falta de preparación.

“Seguimos creando situaciones claras de gol, pero no convertimos. No pudimos trasladar el funcionamiento del equipo en el resultado. Mañana trabajaremos para el siguiente partido”, que será el jueves, contra Santa Fe, en el estadio El Campín de Bogotá, una plaza complicada para cualquier elenco como visitante.

Gandolfi, además, habló sobre las ausencias que tiene en la plantilla por convocatorias a la Selección Colombia y fue crítico con que el torneo de nuestro país no pare cuando hay jornadas Fifa. “Me encantaría tener la nómina completa. Son muchos los jugadores que se lleva la Selección. Me gustaría contar con todos e este torneo. Para mí esta situación es nueva. Es una de la pocas ligas que nunca para. Eran seis jugadores con los que no podía contar. Ahora regresó con una molestia. Tenemos alternativas para buscar soluciones”.