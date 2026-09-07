¿Jhon Solís alcanzará a llegar a los amistosos de Colombia tras su lesión?

Jhon Solís encendió las alarmas en el Birmingham City después de sufrir un golpe en el cierre del partido contra Southampton. El mediocampista colombiano estará entre una semana y diez días de baja, una situación que pone en duda su disponibilidad para los próximos amistosos de la Selección Colombia.
El entrenador Chris Davies confirmó la situación después del compromiso y explicó que el golpe se produjo en los últimos minutos del encuentro.
“Jhon recibió un golpe justo al final del partido contra el Southampton. Creemos que estará de baja entre una semana y diez días. Tendremos que ver cómo evoluciona día a día”, manifestó el técnico.