Margarita Rosa de Francisco es la villana de Colisión, la nueva telenovela de HBO Max

Minutos antes de que su helicóptero se estrellara, el millonario Miguel Ángel Robles le dijo a su hija Zoé por teléfono que no confiaba en su madre, un poco como advertencia, un poco como explicación a lo que estaba por suceder. Como todo culebrón, así es como inicia Colisión, la primera telenovela en español de HBO Max, que ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming. La producción, que tiene 39 episodios, está protagonizada por la actriz argentina Macarena Achaga, quien interpreta a la joven heredera, y por la colombiana Margarita Rosa de Francisco, que personifica a su madre, Belén. La lucha se da por quién debe asumir el control del Grupo Robles, el negocio familiar, y es ahí donde se ponen a prueba las lealtades, ambiciones y límites de cada una. Lea: ¿Resucitó el elefante?: Así se hizo la primera serie documental sobre el Proceso 8.000 La historia está basada en No le hagas caso a tu hija y Cumplí tu condena, novelas de Corín Tellado, la escritora española considerada como la más vendida en español, con 4.000 títulos publicados a lo largo de una carrera de más de cinco décadas. En esta serie, la caleña se encuentra en ese arquetipo dramático de la madre villana, el cual ha sido explorado cientos de veces por este género televisivo. Para construir esa relación de familiaridad y rivalidad, De Francisco y Achaga le contaron a EL COLOMBIANO que fue clave el casting. La actriz colombiana recordó que el día de las audiciones, después de haber conocido a varias candidatas a Zoé, llegó Macarena y le impresionó la manera en cómo se enfrentó a Belén. “Entonces, dentro de mi personaje, sentí ese choque de decir: ‘Wow, esta sí me va a poder ganar. Me va a confrontar’. Sin duda. Sentí eso y, a la vez, mucha empatía con ella. Esas químicas que hay, que uno tampoco sabe explicar”, explicó.

Los libros en los que está inspirada la telenovela cuentan dos historias distintas. Mientras que No le hagas caso a tu hija habla de una madre que conoce el amor después de enviudar; Cumplí mi condena sigue a Albert, un hombre que intenta retomar su vida tras salir de la cárcel con la ayuda de Annie, una joven millonaria, y Ellis, una mujer trabajadora.

En Colisión, esto se traduce en una historia con dos fuerzas femeninas que se contraponen: una, la de Belén, que desea dominar y, en ocasiones, someter a su hija con sus deseos, y otra, la de Zoé, que está en búsqueda de la verdad. Margarita aseguró que el tipo de poder que ejerce su personaje le generó conflictos. “El empoderamiento, por lo menos de mi personaje, tiene mucho que ver con lo dominante que ella quiere ser sobre su hija. Eso me permitió explorar cómo, aunque parece que la señora tuviera mucho poder, en realidad lo que le pasa al principio no constituye el empoderamiento de una mujer”, dijo, mientras que Macarena considera que el camino de su personaje es uno marcado por el descubrimiento de sus propios límites, de quién es en realidad.

Además de la evidente rivalidad que es el centro de la trama, en la telenovela también colisionan otros asuntos: dos generaciones, dos maneras de concebir el poder, también dos de comprender el amor, al tiempo que cuestiona la maternidad. “Hay algo que a mí me encanta y es el eslogan de la producción: ‘Jefa, solo hay una’, que está relacionado con ‘madre, solo hay una’, porque hay un conflicto entre el poder y ser madre, y ser madre ya es un gran poder. El hecho de que las mujeres podamos parir es un poder al que vemos que se le teme mucho”, afirmó Margarita.

Colisión es el regreso de De Francisco a un rol protagónico tras Viaje al centro de la tierra, serie de Disney estrenada en 2023. Recientemente, también hizo parte del elenco del gran final de la segunda temporada de Cien años de soledad, y es considerada una de las actrices más relevantes de la historia de la televisión colombiana. Le puede interesar: Las películas y series que llegarán a Netflix, HBO Max, Prime Video y Apple TV en septiembre 2026 Haciendo un repaso por su filmografía, Margarita asegura que hoy en día todos los proyectos que llegan a su vida los ve como “una ñapa”. Ahí menciona estas dos producciones que ha estrenado en 2026 y también un proyecto que está por venir, en el que participó en el desarrollo de la idea general.

“Eso es algo que no vi venir y que no tenía tampoco ambición de hacerlo. No puedo decir que quiero llegar a realizar determinado personaje o a hacer parte de determinado tipo de producción. Así estoy bien”, puntualizó. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: