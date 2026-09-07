Margarita Rosa de Francisco es la villana de Colisión, la nueva telenovela de HBO Max

Minutos antes de que su helicóptero se estrellara, el millonario Miguel Ángel Robles le dijo a su hija Zoé por teléfono que no confiaba en su madre, un poco como advertencia, un poco como explicación a lo que estaba por suceder. Como todo culebrón, así es como inicia Colisión, la primera telenovela en español de HBO Max, que ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming.
La producción, que tiene 39 episodios, está protagonizada por la actriz argentina Macarena Achaga, quien interpreta a la joven heredera, y por la colombiana Margarita Rosa de Francisco, que personifica a su madre, Belén. La lucha se da por quién debe asumir el control del Grupo Robles, el negocio familiar, y es ahí donde se ponen a prueba las lealtades, ambiciones y límites de cada una.
Lea: ¿Resucitó el elefante?: Así se hizo la primera serie documental sobre el Proceso 8.000
La historia está basada en No le hagas caso a tu hija y Cumplí tu condena, novelas de Corín Tellado, la escritora española considerada como la más vendida en español, con 4.000 títulos publicados a lo largo de una carrera de más de cinco décadas.
En esta serie, la caleña se encuentra en ese arquetipo dramático de la madre villana, el cual ha sido explorado cientos de veces por este género televisivo. Para construir esa relación de familiaridad y rivalidad, De Francisco y Achaga le contaron a EL COLOMBIANO que fue clave el casting.
La actriz colombiana recordó que el día de las audiciones, después de haber conocido a varias candidatas a Zoé, llegó Macarena y le impresionó la manera en cómo se enfrentó a Belén. “Entonces, dentro de mi personaje, sentí ese choque de decir: ‘Wow, esta sí me va a poder ganar. Me va a confrontar’. Sin duda. Sentí eso y, a la vez, mucha empatía con ella. Esas químicas que hay, que uno tampoco sabe explicar”, explicó.