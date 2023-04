El cuadro azucarero ha perdido seis de los trece partidos que ha jugado en Liga. El último fue en la noche del miércoles 12 de abril contra el DIM en el Atanasio Girardot. Los rojos se impusieron 3-0 sobre los caleños. Después de la derrota contra el Medellín sucedió un hecho bastante particular: el entrenador Jorge Luis Pinto no fue a la rueda de prensa, dejó la silla vacía.

La persona que llegó a la sala de prensa del Atanasio fue el exfutbolista Sergio Herrera, que cumple la labor de asistente técnico de Pinto en el Deportivo Cali. Al ver que el entrenador santandereano no asistió para hablar con los medios, le preguntaron a su compañero la razón.

“El profe no se siente bien. Esa es la verdad y no suele pasar esto, pero ya es algo de fuerza mayor y acá estamos para atender a las preguntas”, dijo Herrera, que no dio más detalles. Esa declaración dejó en duda si la razón de la ausencia de Pinto fue por un tema de salud, o si por el contrario, la no presencia del santandereano era una manera de comunicar que no seguiría al frente de los azucareros.

Sobre este tema también se pronunció Herrera, quien dijo que esa era una decisión que tenía que tomar el comité directivo del Deportivo Cali y que él no sabía cuál era el plan que tenían ellos para el futuro inmediato del cuadro azucarero.