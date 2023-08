En ese sentido, cabe recordar que en septiembre de 2022 un grupo de 15 jugadoras de la Selección española de fútbol le pidieron a la Federación que Vilda no continuara siendo el técnico del equipo nacional porque no se sentían cómodas con el entrenador , lo que estaba afectando su estado emocional y su salud física.

Sin embargo, la federación decidió mantener a Vilda al frente del equipo, por lo que las futbolistas que hicieron la petición dijeron que, hasta que no saliera el hombre del banquillo, no volverían a jugar con España. Por eso, algunas figuras como Andrea Pereira, Ainhoa Vicente Moraza, Aitana Bonmatí, Amaiur Sarriegi, Sandra Paños, Lola Gallardo, Laia Aleixandri, Mapi León, Leila Ouahabi, Ona Battle, Patri Guijarro, Lucía García, Mariona Caldentey, Claudia Pina y Nerea Eizagirre no estuvieron en la Copa del Mundo.