Osorio: “el fútbol está plagado de delincuentes como Zelada”

Y agregó que “para concluir, este tema no me preocupa y la gente está en su derecho de decidir a quien creerle. ¿Debo sentirme implicado? ¿Puede cualquier mortal escribir en un Twitter lo que se le antoje? ¿Son creíbles los twiteros que tienen la intención de dañar a las personas?”.

Osorio apuntó que había guardado silencio sobre el tema porque “explicación no pedida, culpabilidad manifiesta. A ese señor lo demandaron por ladrón y él me quiere involucrar para desviar esa demanda. A Zelada no lo conozco y lo más importante es la versión del jugador que lo desautorizó públicamente”.

“No me sacó nadie, yo quise volver a Olimpia para salir campeón y le pedí al presidente de Nacional que me dejara regresar a Olimpia”, dijo Zeballos en ese momento.

Miguel González Zelada advirtió que interpondrá la denuncia ante el TAS en unos 15 días con la idea de inhabilitar al técnico colombiano.

“No la puse antes porque yo estaba en un proceso penal con la justicia paraguaya, ya como quedé absuelto de culpa y desde que me enteré que él iba a venir a dirigir la Selección, empecé a hacer una campaña en su contra”.

Y agregó que “si a mi no me hubieran denunciado Osorio y sus secuaces, yo no hubiera hecho nada, pero como ellos interpusieron ese recurso penal en mi contra, esperé que la justicia tomara su rumbo, seguro de que me iba a favorecer para después yo poder tomar las acciones legales en contra de Osorio”.

Zelada dijo que en 2015 sí hizo la denuncia, pero ante los medios colombianos y no ante los estamentos pertinentes porque no tenía las pruebas que hoy dice tener.

“Él cometió el error de denunciarme penalmente y entonces allí me dio la llave de la puerta del infierno. Si él no me hubiera procesado este tema solo hubiera quedado en mi palabra contra su supuesto gran prestigio como entrenador y persona ejemplar”, concluyó el empresario