Por: JAIDER ESCOBAR BUITRAGO

El hecho de que la Selección Colombia no haya clasificado al Mundial de Qatar no significa que el país no vaya a tener representantes en este certamen.

Uno de los colombianos que intentará dejar en alto su nombre allí es Juan Felipe Mejía. El comunicador bogotano, quien desde octubre de 2021 se instaló en ese país, fue elegido como el Venue Media Manager del estadio Education City, uno de los ocho escenarios que acogerán los partidos.

En pocas palabras, él será el responsable de facilitar el montaje y la operación logística de los medios de comunicación que cubrirán las competencias desde este recinto.

Para Juan Felipe, quien laboró ocho años en la Federación Colombiana de Fútbol, representar al país en Qatar “es una responsabilidad muy grande, así lo he sentido en cada uno de los torneos que he vivido por fuera del país, porque pues para mí significa de alguna manera ser como un embajador, porque si cometo un error no van a mencionar mi nombre, dirán el colombiano que la embarró”.

Para él, estar allá también “es motivo de orgullo, porque es el reflejo de muchos años de trabajo, de sacrificio, lucha y entrega. Y trabajar a la altura de una Copa Mundial, desde sus de su parte organizativa, es algo que llena el alma de alegría”.

Este será su tercer Mundial consecutivo de la categoría mayores y su evento número 11 con la Fifa.

Mejía reconoce que le produce un sinsabor el hecho de que la Tricolor se haya quedado por fuera de la Copa Mundo de 2022.

“Genera mucha alegría cuando uno se encuentra con su Selección, me pasó en 2014 y en 2018. Algunos compañeros bromean por el hecho de que Colombia no haya podido clasificar a esta edición”, comentó.

Mejía considera que entre lo más complejo de este reto profesional ha sido el proceso de adaptación a un nuevo país, a una nueva cultura, a sus costumbres.

“El Mundial de Qatar va a tener algo único y particular y es que se organiza en un país en donde el 90% de la gente es expatriada, aquí hay gente de todo el mundo”, concluyó el colombiano, quien con ansias espera el 20 de noviembre, cuando rodará el balón