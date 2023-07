El mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero rompió el silencio y habló sobre las razones por las que no seguirá en el Junior de Barranquilla . El principal motivo tiene que ver con las diferencias que tiene con su entrenador, Hernán Darío Bolillo Gómez.

En una entrevista a Win Sport, Quintero también reconoce que está buscando equipo, analizando las ofertas que tiene y escuchando nuevas propuestas.

“No me siento cómodo y me voy porque en el aspecto futbolístico no encajo y en muchas cosas del manejo de grupo y que está habituado a hacer el profesor tampoco”, dijo Quintero.