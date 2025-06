Pero la firma del presidente no fue tan automática como parecía. La ceremonia que había sido anunciada para el fin de semana en Medellín no pudo realizarse por un detalle crucial: faltaba la firma del presidente del Senado, Efraín Cepeda, del Partido Conservador .

Y dijo: “Hay que elegir un gobierno que cuide esta ley y la aplique, porque se puede convertir en letra muerta... A los empresarios que están diciendo que no van a aplicar la reforma laboral no son inteligentes, muchos congresistas quisieron sabotearla, pero no sirvió para nada”.

“Quería firmarla aquí, en este escritorio. La firma. Pero por norma, tiene que ser firmada por los presidentes de Cámara y Senado. El de Cámara estaba listo, pero Efraín Cepeda se voló y no firmó. Y entonces, no puedo firmarla hoy”, dijo el mandatario.

El sábado pasado, durante un evento en La Alpujarra, Medellín, el presidente Petro afirmó que no pudo sancionar la ley porque Cepeda “se voló y no firmó” el documento.

La declaración encendió una pequeña tormenta política. Desde el equipo del senador Cepeda respondieron casi de inmediato y negaron que se tratara de una ausencia deliberada. A través de un mensaje en redes sociales, el presidente del Senado aclaró que no estaba de vacaciones ni había eludido su deber constitucional, como lo sugirió el mandatario.

“Presidente Petro, no he tomado vacaciones ni he eludido mis obligaciones legales y constitucionales, pues esa no es mi manera de actuar. El documento que usted menciona debe ser remitido por el presidente de la Cámara al Senado y aún no lo he recibido”, escribió Cepeda en X (antes Twitter).

La explicación vino después. Como el lunes fue festivo, el presidente de la Cámara solo firmó el documento el martes en la tarde, y fue remitido al Senado en horas de la noche. Este miércoles en la mañana, Cepeda puso su firma, cerrando así el paso legal necesario para que la Casa de Nariño pueda sancionar la ley laboral.



