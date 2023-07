El viernes, JuanFer se reunió con el máximo accionista del equipo tiburón, Fuad Char, y le notificó su deseo de salir del onceno barranquillero, según se conoció. El veterano directivo, al final del encuentro, habló con la prensa y aseguró que el jugador había mostrado su malestar porque al parecer no sería titular con el técnico Hernán Darío Gómez.

A partir de ese instante comenzaron muchas versiones, dando paso a demasiadas especulaciones sobre las verdaderas razones de la salida de Quintero del Junior. Un sector de la prensa barranquillera aseguraba que el jugador había tenido un conflicto con el técnico Hernán Darío Gómez, en tanto que de otro lado surgían versiones sobre posibles ofertas para irse a jugar a Arabia Saudita.

Ante esta situación, al talentoso volante zurdo no le quedó otra opción que aclarar el tema y a través de sus redes sociales manifestó que a la gente no se le podía engañar con tantas historias surgidas. “Hola amigos. No sabía que una decisión personal iba a traer tantas historias y tantos cuentos. En su momento se hablará del tema, por el momento disfruten de la despedida de Sebastián Viera. A la gente no se puede engañar y el tiempo dará la razón”, dijo.