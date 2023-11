“En los últimos días Cuadrado se presentó regularmente en Pinetina, incluso en el día extra de descanso concedido por Simone Inzaghi. El colombiano quiere estar ahí a toda costa frente a su exequipo, para mandar un mensaje a quienes ya no le querían con ellos, pero también a él mismo, de seguir siendo esa arma extra que ha adquirido el Inter en verano y que puede”, señaló el medio Calciomercato.

Mientras tanto, hay mucha expectativa por el reencuentro de Cuadrado con la afición de la Juve, pero esta vez vistiendo los colores de uno de sus archirrivales.

“De ser casi la bandera de la Juventus, de uno de los jugadores más criticados como rival, Juan Guillermo Cuadrado pasó a ser un arma táctica para el Inter y su afición, que se vio obligada a aceptarlo en el club’. Sin embargo, el eco de esta “traición” (que no fue una traición dado que la Juventus no renovó su contrato y fichó por Inter como agente libre) no resonó mucho gracias a los solo 97 minutos jugados entre el campeonato y Liga de Campeones”, añadió el medio italiano.