“Bienvenido a tu casa, Juanfer”: River Plate oficializó el regreso de Quintero tras su paso por América, ¿fidelidad o inestabilidad del jugador?

Parece que River Plate es el lugar en el mundo de Juan Fernando Quintero y, en el cuadro millonario, creen que el futbolista colombiano no rendirá igual en otro equipo. Por eso, a pesar de que hace casi tres años el antioqueño salió de “La Banda Cruzada” para venir a Junior de Barranquilla , este 17 de julio confirmaron su regreso: llega por tercera vez.

La salida de Quintero de La Academia fue una novela. El equipo no lo quería dejar ir. El jugador, por su parte, pidió salir debido a problemas personales, por lo que quería volver a Colombia durante todo este año. DIM lo buscó, pero no llegó a un acuerdo. El elenco caleño sí logró convencer, tanto al cuadro argentino, como al futbolista.

Sin embargo, el transfer de Juan Fernando casi no llega. ¿El motivo? Racing puso una “cláusula anti River”, en la que pedían que el futbolista no fuera vendido por parte de América al equipo “millonario”, por lo menos durante el 2025. Eso lo hicieron como una manera de blindarse, de no reforzar a un rival directo. En su momento, tanto Quintero, como “Los Diablos Rojos” aceptaron.