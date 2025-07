Empresarios paisas invirtieron $45.000 millones en oro y lo perdieron todo

“Él le vendió a Jorge una idea de negociar con oro, pero señalándole que no tenía capital para trabajar. Él tenía muy clara la idea, porque sus abuelos explotaban oro. Tenía la idea, los contactos, tenía todo, pero no tenía cómo empezar, entonces Rodrigo lo empezó a apoyar”, sostiene Jorge, señalando que así comenzó a andar el negocio.

“Un día yo le dije a Rodrigo, ‘Rodrigo, ¿qué estás haciendo? Vení ayudame a ver en qué podemos invertir’. Él me contó del negocio del oro y a mí me pareció muy bueno. Yo metí una plata y nos empezó a ir muy bien”, cuenta, señalando que entusiasmados por los resultados comenzaron a contarle a otros amigos la rentabilidad de la operación y así, entre conocidos, fue cómo se conformó un grupo de 25 personas que terminaron constituyendo la empresa Invergestión Contractual (Inverco).

“Lo perdimos todo prácticamente. Hay unas personas, incluido yo, que prácticamente nos dejaron sin nada. En cierto momento Global Handing no nos volvió a pagar las rentabilidades. En cierto momento, yo, por medio de la empresa (Inverco) y con los ahorros que tenía, empecé a tapar esos huecos de rentabilidades, hasta que no aguanté más. En el transcurso del tiempo nos dimos cuenta que esta persona estaba mal usando el dinero para pagar unas deudas personales o anteriores que tenía con la empresa, hasta que no había un peso del capital y no había rentabilidad”, aseveró por su parte Rodrigo Rojas, gerente de Inverco.

Además del presunto uso indebido del capital para sanear deudas y no para invertirlo en el negocio, Rojas aseveró que el presunto estafador que hoy están demandando habría intentado engañar a una de las empresas a las que le vendía oro, aprovechándose de unos anticipos que se pagaban cuando se garantizaba tener determinada cantidad del metal lista para comercializar.

La presunta movida para ello, sostuvo Rojas, habría sido acopiar presuntamente plata bañada en oro y enviar registro del metal para intentar obtener el anticipo y así tener más recursos para maniobrar.

“También él me confiesa que paulatinamente bañaba una plata en oro para intentar extraer recursos de la empresa Quantum, que por la cual se comercializaba el oro y así, sucesivamente, nos iban a ayudar a solucionar el problema, pero esto nunca nadie lo solucionó y hasta el día de hoy no vemos un peso. Somos cerca de 25 personas estafadas y nadie nos responde”, agregó Rojas.

Con base en esa versión, Inverco inició un proceso civil en contra de Global Handing y sus representantes legales, en el que la reclamación inicial asciende $6.233 millones por cuenta de un pagaré, cuyo pago presuntamente se vencía el 15 de abril de 2024. Sin embargo, los inversionistas que hoy reclaman sostienen que no descartan iniciar una denuncia penal.

Para conocer su versión sobre este tema, EL COLOMBIANO intentó contactarse con Global Handing a través de la información de contacto consignada tanto en su registro mercantil como en su portal web, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.