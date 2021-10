Los jugadores del equipo del volcán Galeras anunciaron que entrarán en cese de actividades debido al retraso y no pago de salarios y aportes a la seguridad social.

Los futbolistas declararon que su situación es insostenible porque a hoy no han recibido los salarios correspondientes a julio, agosto y septiembre. Agregaron que a esto se le suma el incumplimiento de los pagos a su seguridad social de todo el año, lo que para ellos representa una vulneración a su derecho fundamental a recibir un salario y a “gozar de la protección en salud, de nosotros y nuestras familias”.

Según el comunicado, esta no es la primera vez que desde la administración de ese club hay incumplimiento: “los compromisos de pago no han sido honrados”.

Estos trabajadores del deporte rey decidieron no presentarse al entrenamientos y anunciaron que no jugarán el partido del domingo frente al Deportes Quindío por la Liga Betplay-2. El Deportivo Pasto, cuyos dirigentes aún no se manifiestan sobre la situación, marcha 18 en la Liga con 9 puntos.