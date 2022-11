El delantero francés Karim Benzema, que no disputará el Mundial de Qatar tras haber sufrido un desgarro muscular durante el entrenamiento de este sábado, lamentó su baja en el torneo y asegura que tiene que “pensar en el equipo”, “como siempre” ha “hecho”.

Lea aquí: Esta es la historia de Benzema que pocos conocen

“En mi vida nunca me he rendido, pero esta noche tengo que pensar en el equipo, como siempre he hecho, así que la razón me dice que deje mi lugar a alguien que pueda ayudar a nuestro grupo a tener un gran mundial. Gracias por todos sus mensajes de apoyo. ¡Allez les bleus!”, escribió Benzema en su cuenta de Instagram.