Mier, Deossa y Autuori de Nacional hablaron del clásico con el DIM, esto dijeron

Mier agregó que será un clásico muy disputado. “En un partido así ninguno de los dos equipos quiere regalara nada, será de una intensidad muy alta como nos hemos acostumbrado a jugar estos compromisos, vamos a proponer y a buscarlos”.

Por su parte, el volante Nelson Deossa, que disputará su primer clásico, indicó que está ansioso por entrar a la cancha. “Es algo muy bonito para mí, será mi primer clásico y los clásicos hay que ganarlos, voy con esa mentalidad para dar lo mejor de mí y aportarle al equipo”.

Deossa añadió que asume este partido con tranquilidad y mucho profesionalismo, porque ha aprendido a disputar esta clase de partidos.

Dice que venía entrenándose de la mejor manera para disfrutar de la continuidad que hoy tiene con el equipo.

“Todo tiene su tiempo, y el profe tenía sus razones de no ponerme antes, porque no traía una buena continuidad, pero entreno muy fuerte para que siempre que me den la oportunidad disfrutarla, mostrar mis condiciones y aportarle al grupo”.

Sobre el Medellín, manifestó que es un equipo de cuidado, más allá de las ausencias con las que llegue.

“Viene compitiendo internacionalmente, haciéndolo bien, además viene de ganar y a pesar de las bajas cada jugador que ponga es por méritos y condiciones y va a ser un gran rival. Nosotros esperamos poder salir victoriosos”.