Richard Ríos, el paisa que es sorpresa en Selección Colombia: empezó en fútsal y triunfa en Palmeiras

“Eso es puro fútbol sala. Jugué mucho fútbol sala en mi vida, desde que era joven. Regatear allí y el fútbol sala me ayudaron mucho.” , señaló el mediocampista semanas atrás en conferencia de prensa.

“Aunque no se habló de cuál equipo, yo me vine a ojo cerrado, dejé todo en Colombia y me vine con una mochila a cumplir el sueño”, dijo Ríos en entrevista para el Gol Caracol.

Precisó que antes de viajar tenía miedo de dejar todo y no encontrar nada. Iba solo, con susto, pues acababa de cumplir los 18 años. Relató que los empresarios enviaron videos de cómo jugaba, los mostraron a los directivos de Flamengo y cuando llegó ya sabían cómo era su molde como jugador. “Dijeron que tenía porte para jugar fútbol y que iba a hacer un test”.

Así empezó su travesía en tierras auriverdes, en las que, del 2018 al 2020, realizó el proceso en divisiones menores. En ese club hizo su debut el 23 de enero de 2020 en el Campeonato Carioca. Entró en sustitución por Matheus Dantas y aportó su juego en el medio campo para la victoria de visita ante Vasco Da Gama, 0-1.

Infortunada lesión

Para tener su oportunidad en el Brasileirao debió esperar hasta el 27 de septiembre de 2020, cuando, en plena pandemia por covid-19, el equipo tuvo un brote previo a un encuentro ante Palmeiras. Esto obligó al club a echar mano de sus juveniles más experimentados y Ríos era uno de ellos. El conjunto de Río de Janeiro estuvo a la altura y empató el compromiso 1-1.

En el encuentro, una de las gratas sorpresas fue el volante antioqueño, quien aprovechó su oportunidad para cotizarse.