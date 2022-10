Al escándalo que se armó por su separación de la colombiana Shakira, por una presunta infidelidad, el defensa español Gerard Piqué ha sumado malos resultados en el campo con el Barcelona, por lo que está en el ojo del huracán.

El más reciente capítulo es el mal partido que tuvo con el Barcelona, donde además es culpado por el primer gol del Inter, pues se ve claramente cuando pide calma y el jugador rival, Nicolo Barella, le gana la espalda y manda el balón al fondo de la red.

En redes han compartido de nuevo unas palabras de Piqué de 2020, cuando luego de la goleada 8-0 dijo: “si me tengo que ir para que venga sangre nueva, me iré. Hemos tocado fondo. No se puede ir por Europa así”.