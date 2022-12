Cuando El Pulusa nació (30 de octubre de 1960), el brasileño, quien murió este jueves, ya había sido campeón del mundo, a los 17 años de edad, no en vano, en 1977, cuando se retiró Pelé, el argentino apenas llevaba alrededor de un año en la primera división. Por ende, en la cancha nunca se enfrentaron, pero en los micrófonos si lo hicieron y en muchas oportunidades.

A pesar de que se llevaban varios años, Diego Maradona y Edson Arantes do Nascimento, tenían muchas cosas en común y no en vano, su relación estuvo marcada durante mucho tiempo, por amores y odios.

La revista El Gráfico los unió por primera vez el 9 de abril de 1979. En ese entonces solo hubo elogios, en particular del más joven, quien confesó que había ido a ver jugar en su adolescencia, al experimentado atacante. Edson Arantes le respondió piropos invitándolo a jugar en el Cosmos, club en el que él hizo historia.

“¿Te gustaría ir a jugar a Estados Unidos? No, es un chiste para que te rías. Aún eres muy joven. Tenés mucho por dar aún. Allá hay muy buen dinero. Pagan por doce meses y solo juegas cinco. Pero espera, espera, hay mucho tiempo por delante”.

“Yo sabía que era un Dios como jugador; ahora también lo es como persona. Por algo es Pelé. Cuántos pibes como yo querrán verlo, tocarlo, cambiar un par de palabras, y yo tuve el privilegio de que hasta me haya dado consejos. Yo veía que Pelé venía hacia mí y no lo podía creer”, expresó el nacido en Lánus.

Lo que escribió el brasileño no tardó en llegar a oídos del argentino, quien de inmediato contrapunteó: “Pelé era mi ídolo como futbolista, pero como comentarista tiene más quilombos que yo en la cabeza”.

En el Mundial de 1982 Pelé escribía para el diario El Clarín y en sus escritos no dejó muy bien parado a quien intentaba quitaba quitarle el rótulo del mejor jugador del mundo: “Puede jugar un Mundial mucho más satisfactorio si aprende de los errores de este. No perder el control le resultará vital”.

“Maradona pudo más que todos ellos. Ahora lo espera su primera gran final. El mundo puede ser suyo”, escribió en el Mundial del 86. Tras la cita orbital, el astro argentino mostró una modestia poco común en él: “Agradezco los elogios, pero ciertas comparaciones, como las que me hicieron con Pelé, me parecieron exageradas”.

Aunque aun en los tiempos en los que las relaciones entre ambos no eran las mejores, Edson Arantes reconoció en sus publicaciones el talento del diez de la albiceleste, a quien comparó con Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge y Zico.

Como era de esperarse el hijo de Villa Fiorito, quien era más partidario de la polémica, contragolpeó de manera contundente refiriéndose a quien en entonces parecía su enemigo: “Pelé debutó con un pibe, cuando reconozca que debutó con un jovencito, yo saldré a decir si sigo o no consumiendo droga”.

Días después le lanzó un par de piedras más: “si me muriera y en el cielo se pudiese jugar al fútbol, no me gustaría hacerlo con Pelé”.

En ese tiempo la relación entre ambos se tornaba cada vez más complicada y cada acontecimiento hacía que empeorara. La elección del jugador del siglo por parte de la Fifa mantuvo la constante debido a que la gente se inclinó por Diego, pero la rectora del fútbol mundial eligió a Pelé, por lo que el premio tuvo que ser compartido, lo que no le gustó mucho al diez.

“Cuando abracé a Pelé en Roma casi le pregunto qué sentía por haber salido segundo, pero hubiera sido para quilombo”, apuntó el referente de la Albiceleste.