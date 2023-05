Las cuentas de la Liga para la última fecha: 6 equipos pelearán por 2 cupos

Al elenco capitalino le basta con ganar para clasificar. Si empata debe esperar que ni DIM, ni Pasto, ni Equidad, ni Junior ganen. Si pierde, necesita que DIM y Pasto pierdan y que Equidad y Junior no ganen.

El Poderoso es octavo y para asegurar la clasificación debe pasar lo siguiente: 1. Si le gana a Unión Magdalena y que Pasto no golee a Envigado. 2. Si suma los tres puntos y que Santa Fe no le gane al Caldas en Manizales. 3. Si empata y que ni Pasto ni Equidad ni Junior triunfen. 4. Si pierde y que Pasto caiga y que La Equidad y Junior no ganen. La diferencia de gol del Medellín es de +1 y la de Pasto es 0.