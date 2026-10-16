Finales sin televisión y otras consecuencias de extender la Liga colombiana hasta enero

La posibilidad de que la Liga BetPlay 2 se extienda hasta enero de 2027 encendió las alarmas en el fútbol colombiano. El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, advirtió que los aplazamientos de partidos podrían impedir que el campeonato termine en las fechas previstas y abrirían un escenario complejo: disputar las finales sin transmisión de televisión, en medio de dificultades laborales, logísticas y comerciales.
“No quiero llegar a extremos, pero que vayamos hasta enero nos obligaría a terminar el FPC sin TV”, manifestó Zuluaga en declaraciones al programa Zona Libre de Humo. La advertencia está relacionada con el vencimiento, el próximo 31 de diciembre, del contrato vigente de derechos audiovisuales entre la Dimayor y Win Sports.