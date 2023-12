“Messi consiguió lo que antes parecía imposible: convertir a Estados Unidos en un país futbolístico”, señaló la publicación, que le dedicó la portada y un artículo para el que fueron entrevistadas figuras como el propio capitán albiceleste y David Beckham.

Messi, ganador de ocho Balones de Oro, provocó un terremoto al anunciar en junio que abandonaba el fútbol europeo para continuar su carrera en el Inter Miami, la franquicia copropiedad de David Beckham que entonces ocupaba la última plaza de la MLS.

“La verdad es que, por suerte, tenía varias opciones sobre la mesa que eran interesantes, y tuve que analizarlas y pensarlas, incluso sopesarlas con mi familia, antes de tomar la decisión final de venir a Miami”, dijo Messi a Time. “Mi primera opción era volver a Barcelona, pero no fue posible. Intenté volver y no se dio”.

“También es verdad que luego estuve pensando mucho en ir a la liga saudita, donde conozco el país y han creado una competición muy potente que puede convertirse en una liga importante en un futuro próximo”, explicó. “Como embajador turístico del país, era un destino que me atraía, sobre todo porque he disfrutado de todo lo que he visitado”.