“Si viaja es porque está para jugar, si no, no iría. Todos sabemos que él siempre quiere jugar. Luego veremos el martes qué decisión tomamos”, consideró.

Sobre la opción de regular los minutos de juego que disputaría Messi, Scaloni explicó que no habla de eso con el capitán. “El otro día (ante Ecuador) estaba cansado y pidió el cambio, pero no es necesario hablar. Si él se siente bien, estará siempre”.

El DT argentino evitó confirmar la formación para el partido ante Bolivia, pero anticipó que “el equipo será parecido al que jugó el otro día [en el 1-0 sobre Ecuador], siempre que no surja ninguna complicación entre hoy y mañana”.

“Lo hicimos así el año pasado y no es que repetimos porque se ganó, sino porque no hay una ciencia exacta para esto. Lo hacemos así porque preferimos que, si se sufre la altura, podemos sufrirlo de otra manera, y no necesariamente por el resultado de la otra vez”.

“Todos los equipos que van ahí tienen dificultad, es un tema que no va a cambiar. Hay una dificultad añadida, pero no nos vamos a quejar”, aclaró Scaloni.

“Si no pasa nada, la idea es corregir y hacer algunas variantes. Pueden estar [Ángel] Di María y [Julián] Álvarez, los dos tienen chances de jugar. Esta es una selección que se acopla a lo que encuentra, hay veces que hemos sufrido, otras veces el equipo es protagonista con la pelota, que es lo que intentaremos hacer”, dijo sobre los posibles cambios.

Respecto de Bolivia, Scaloni señaló que “en principio es buen equipo. El entrenador [el argentino Gustavo Costas] está haciendo algo interesante, que es jugar siempre con la mayoría de los mismos jugadores. Del partido contra Brasil vimos cosas, aunque sabemos que no es lo mismo jugar allí que en su casa”.