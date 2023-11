“En este tiempo estos jugadores nos han dado un montón y necesito pensar mucho qué voy a hacer, no es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir y está complicado seguir ganando”, dijo sorpresivamente Scaloni en rueda de prensa tras el triunfo de Argentina por 1-0 ante Brasil en el estadio Maracaná el pasado martes.

Además fue elegido como el mejor entrenador del mundo por los premios The Best de la FIFA tras la consagración en el Mundial.

“Alguno tenía familiares cercanos ahí, no sabían si estaban o no estaban. Jugar un partido en esas condiciones no es fácil, aún así el partido fue como lo planeamos, con ellos buscando mucho juego por adentro”, agregó sobre los enfrentamientos entre hinchas argentinos, brasileños y la policía de Río de Janeiro.