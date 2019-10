Estos son los jugadores que no convocó Colombia pero sí Italia e Inglaterra

El llamado de los colombianos Ian Carlo Poveda y Eddie Salcedo a las selecciones de Inglaterra e Italia, respectivamente cayó mal entre los aficionados nacionales que esperaban que el técnico Arturo Reyes los tuviera en cuenta.

Poveda está en la lista sub-21 inglesa, que buscará la clasificación a la Eurocopa de esta categoría y se medirá a Austria el 15 de octubre; mientras que Salcedo fue convocado por la sub-19 italiana para los amistosos ante Portugal los días 11 y 14 de octubre.

Hace unos meses, cuando Colombia clasificó al Mundial sub-20 de Polonia, Reyes había manifestado, en un programa radial, sus razones para no llamar a Poveda, quien venía siendo figura en su club.

“Ha participado con la Selección Inglaterra sub-15, sub-17 y sub-19. No sé, parece que él ha declarado que quiere jugar con Colombia, pero en lo que creo, un jugador que se ha puesto la camiseta de otro país por tantos años no puede sentir la camiseta de la Selección... No lo voy a llamar para el Mundial”.

Y sobre Salcedo, quien juega en Italia, argumentó “él lo expresó en un video hace 2 años que quería jugar para la Selección Colombia y ese es el sueño... En este momento la única Selección que lo ha llamado es la de Inglaterra y no hay nada al respecto con Colombia...”.

Los hinchas colombianos que han manifestado su inconformidad en redes, critican a Reyes por no tenerlos en cuenta y temen que al jugar con Italia e Inglaterra ya no puedan tener opción con Colombia a futuro.