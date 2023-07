Tras la finalización de las principales Ligas de Europa, inició el mercado de fichajes, momento en que los diferentes equipos buscan renovar sus plantillas con refuerzos, pero también con salidas, en su mayoría, por finalización de contrato.

Dentro de estas novedades de futbolistas que se quedaron “huérfanos” se encuentran varios cracks mundiales que, por alguna razón, son agentes libres a partir del 1° de julio y podrán negociar con cualquier equipo.

En esa extensa lista hay nombres como los colombianos Juan Guillermo Cuadrado y James Rodríguez, el defensor español Sergio Ramos, el extremo argentino Ángel Di María, el arquero ibérico David de Gea y el catalán Andrés Iniesta, entre otros.

Una de las escuadras que mayor renovación en su plantilla se vio obligada a hacer es la Juventus, que debido a una dura sanción impuesta por la Federación Italiana de Fútbol, por irregularidades en los fichajes y negociaciones de contrato realizados durante la pandemia por covid-19, fue penalizada con menos diez puntos y no alcanzó a clasificar a Champions League (quedó séptimo con 62 puntos) y le tocó conformarse con la Conference League.

Debido a esta situación, y sumada a las carencias económicas, la Vecchia Signora debió prescindir de algunas de sus grandes figuras como el futbolista cafetero Juan Guillermo Cuadrado, quien llevaba ocho temporadas en este equipo y era uno de los capitanes y titulares indiscutidos del proceso del entrenador Massimiliano Allegri.

“¡Grazie Panita! Han sido ocho temporadas ricas, particulares, inolvidables”, escribió el club en su sitio web este viernes, despidiéndolo.

El elenco bianconeri intentó negociar con el antioqueño, pero este debía rebajarse el salario en un 60% y ambas partes tuvieron discrepancias al respecto. Por esta razón decidieron separar cobijas.

En 2015, Cuadrado llegó procedente del Chelsea. En ese lapso disputó 314 partidos con la escuadra de Turín, convirtió 26 goles, conquistó once títulos: cinco scudettos (2016, 2017, 2018, 2019, 2020) y cuatro Copas de Italia (2016, 2017, 2018, 2021).

Aún tiene fútbol por ofrecer

El Panita, de 35 años, aún tiene mercado en el fútbol europeo. Es pretendido por varios clubes de la Serie A y de la Liga de Turquía, como Galatasaray, Besiktas y Fenerbahce. Además de elencos de Arabia Saudita y Estados Unidos.

Pero el capitán de la Selección Colombia ha manifestado en repetidas oportunidades que su prioridad es permanecer, por lo menos, una temporada más en el Viejo Continente. Lo cierto es que deberá conseguir equipo pronto para tener ritmo de competencia de cara a las Eliminatorias mundialistas con Colombia, que serán en el mes de septiembre.

Este viernes, en Guatapé, ofrecerá una rueda de prensa para hablar de su futuro en compañía de Yerry Mina.

Di María también está libre

Otro de los baluartes de la temporada 2022-2023 en la Juve partió: se trata del campeón del mundo con Argentina en Qatar-2022, Ángel Di María. El extremo de 35 años duró apenas una temporada.

Di María había arribado a Turín libre después de siete temporadas en el París Saint-Germain. Con los italianos jugó 40 partidos, marcó ocho goles, pero no consiguió títulos.

“Llego al final de una etapa difícil. Me voy con la tranquilidad de que di todo para poder ayudar al club a seguir consiguiendo títulos, pero no se pudo. Parto con ese sabor amargo de no haberlo conseguido, pero con la felicidad de llevarme muchos amigos de ese vestuario maravilloso del que formé parte”, escribió Di María en sus redes sociales para despedirse de la afición de Piamonte.