El pívot serbio y el base canadiense son la primera pareja de compañeros que logra un triple doble cada uno en un mismo partido de Finales.

Su actuación no tiene precedentes en general en la historia de la NBA, ya que ningún otro dúo había logrado un triple doble con al menos 30 puntos cada uno ya fuera en playoffs o fase regular.

“Es con diferencia su mejor actuación como dúo en sus siete años juntos”, remarcó el entrenador de Nuggets, Michael Malone. “Muchos jugadores juegan el uno con el otro pero estos chicos juegan para el otro”.

Los Heat de Jimmy Butler (28 puntos) y Bam Adebayo (22) no encontraron la forma de frenar a la demoledora dupla y ahora intentarán igualar la eliminatoria en el cuarto partido, el viernes de nuevo en Miami (7:30 p.m.).

Los récords “no importan”

Los Heat aspiraban a capitalizar su triunfo del domingo aprovechando la atmósfera eléctrica del Kaseya Center, donde 19.000 apasionados aficionados les empujaron en el primer partido de unas Finales en Miami desde 2014.

Los pupilos de Erik Spoelstra, que en 2020 fueron subcampeones en las Finales disputadas a puerta cerrada en Disney World (Orlando), dieron la cara en una competida primera mitad pero en la segunda se vieron sobrepasados por unos Nuggets dirigidos con maestría por Jokic.

El pívot serbio, que ya tiene el récord de triple dobles en unos playoffs con 10, es el primer jugador en acumular al menos 30 puntos, 20 rebotes y 10 asistencias en la historia de las Finales.

“Para ser sincero, (esa marca) no me importa mucho. Me alegro de haber ganado un partido. Era importante para nosotros porque ellos ganaron en nuestra cancha, así que no queríamos ir 2-1 abajo”, declaró el doble ganador del premio MVP.

“Ahora tenemos que ganar el siguiente, esa es nuestra mentalidad. Ganar el siguiente y así es como vamos a seguir en racha”, afirmó Jokic, lanzado a brindarle a Denver el primer anillo de la franquicia.