Los tiempos de James y Real no cuadran

Decir que James Rodríguez tiene problemas en el Real Madrid es llover sobre mojado.

Salvo su primera temporada con el cuadro blanco (2014-2015), la presencia en el elenco madrileño ha estado plagada de malos ratos.

El último capítulo de desencuentros estuvo atizado por las declaraciones de Zinedine Zidane en las que precisó que, aunque no está lesionado, James no está habilitado para jugar.

La respuesta que entregó el entrenador en rueda de prensa al ser consultado por la situación del colombiano y también de Gareth Bale, deja ver cierta molestia por parte del francés.

“(Bale y James) Van a ir con las selecciones y no quiero hacer nada. Tienen que ir y van a ir. Luego de 5 o 6 días veremos si están preparados para jugar o no. No están lesionados, están en el campo. No es decisión técnica, todavía no entrenan con el equipo y entonces no pueden jugar mañana (hoy). Ellos lo deciden. Todavía les falta algo”, enfatizó.

James no juega este semestre desde el 19 de octubre y en ese lapso, además de las molestias físicas, interrumpió sus labores con el club por el viaje a Colombia con motivo del nacimiento de su hijo.

Ahora, en pleno proceso de adaptación física, le llega el llamado a Selección Colombia para los amistosos frente a Perú y Ecuador.

Con 6 días por delante antes de enfrentar a los incas, James podría estar listo para volver a jugar con la Tricolor y retomar competencia. Sin embargo, su estancia en Miami con Colombia y posterior regreso a Madrid le obligaría a tomar algunos días de readaptación antes de volver a saltar al campo con la camiseta del Madrid.

Para entonces se habrá perdido un encuentro más, frente a Real Sociedad, además del compromiso contra Eibar de este sábado.

Si nada raro ocurre en ese lapso, el cucuteño volvería a estar habilitado para el quinto choque por fase de grupos en Champions League, frente a PSG. Lo cierto es que, definitivamente, las circunstancias parecen estar empecinadas en impedir que el paso de James por Real sea exitoso.