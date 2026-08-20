¿Quién es Jake Bigoni, el señalado asesino de la colombiana Eliana Bigoni en Texas?

La Policía de Plano, en Texas, continúa con la investigación por el asesinato de Eliana Alexandra Bigoni, presuntamente a manos de su esposo, Jake O’Brien Bigoni. El crimen ocurrió el pasado 12 de agosto, cuando la colombiana llegó al apartamento de Jake para recoger a sus hijos de 2 y 4 años, con el fin de llevarlos a la escuela. Sin embargo, Eliana nunca salió del lugar e incumplió una cita que tenía con otra persona para desayunar a las 8:30 a. m. Allegados a la víctima comenzaron a llamarla al celular sin obtener respuesta, hasta que se comunicaron con la Policía para solicitar una revisión en el apartamento de Jake.

Allí, él abrió la puerta y dijo que su esposa, con quien se encontraba en proceso de divorcio, había pasado más temprano, pero que no la volvió a ver. Durante sus declaraciones, los agentes observaron una mancha rojiza en su camisa. Tras avanzar en la investigación, las autoridades regresaron al lugar y realizaron una inspección en la vivienda de Jake. El hombre todavía conservaba la mancha en la camisa, aunque esta ya se había oscurecido. En el garaje encontraron un Hyundai Genesis cuyo maletero tenía en su interior el cuerpo de Eliana, quien estaba “sin respirar, inconsciente y en una posición antinatural”.

Durante el hallazgo, los investigadores comprobaron que la mujer, de 34 años, llevaba poca ropa que parecía estar dañada y cubierta de una sustancia rojiza que se cree que era sangre. Además, presentaba heridas importantes en la cara y la cabeza, así como una cantidad considerable de sangre seca en el rostro y el cabello. Jake O’Brien Bigoni fue arrestado inicialmente por abuso de cadáver sin autorización legal, pero luego las autoridades añadieron el cargo de asesinato en primer grado. Actualmente permanece detenido sin derecho a fianza.

¿Quién es Jake O’Brien Bigoni?

Jake O’Brien Bigoni tiene 37 años y contrajo matrimonio con Eliana en marzo de 2020. No obstante, sus registros en Facebook mencionan que inició una relación con la joven bogotana en febrero de 2019. Entérese: Bebé de María Camila Potosí habría nacido con vida tras una “cesárea artesanal”; se revelan nuevos detalles del macabro caso En 2021 tuvieron a su primer hijo y, en 2023, Eliana quedó nuevamente embarazada del segundo. La colombiana se desempeñaba como agente inmobiliaria (realtor). Se desconoce la profesión de Jake O’Brien, pero una amiga de la joven contó en una entrevista con NBC 5 Dallas-Fort Worth que el acusado era agresivo con ella.

Según su testimonio, Jake apareció en una fiesta el 31 de julio para exigirle a Eliana que regresara a la casa. Esa aparición habría generado en la víctima el temor de que él pudiera matarla o dispararle a alguien. “Eliana estaba intentando seguir adelante. Él quería tener el control de ella”, expresó la amiga, quien agregó: “Solo ellos saben lo que pasó, pero esa no es razón para asesinar a una persona”. Los hijos de ambos estaban en el apartamento de Jake en el momento del crimen, pero resultaron ilesos y fueron retirados del lugar por las autoridades. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas