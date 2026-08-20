¿Quién es Jake Bigoni, el señalado asesino de la colombiana Eliana Bigoni en Texas?

La Policía de Plano, en Texas, continúa con la investigación por el asesinato de Eliana Alexandra Bigoni, presuntamente a manos de su esposo, Jake O’Brien Bigoni. El crimen ocurrió el pasado 12 de agosto, cuando la colombiana llegó al apartamento de Jake para recoger a sus hijos de 2 y 4 años, con el fin de llevarlos a la escuela.
Sin embargo, Eliana nunca salió del lugar e incumplió una cita que tenía con otra persona para desayunar a las 8:30 a. m. Allegados a la víctima comenzaron a llamarla al celular sin obtener respuesta, hasta que se comunicaron con la Policía para solicitar una revisión en el apartamento de Jake.