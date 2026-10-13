Lucas González busca romper la racha que acabó con cinco técnicos en Nacional

En los últimos años, ganar la Copa ha sido motivo de celebración para la hinchada, pero no ha representado una garantía de continuidad para los técnicos. La exigencia histórica de Nacional hace que la Liga colombiana tenga un peso determinante en el balance de cada temporada, y no conseguir ese objetivo ha terminado por marcar el futuro de varios entrenadores, incluso uno que sí logró los dos títulos .

Mientras Atlético Nacional se prepara para enfrentar este miércoles al Independiente Medellín, por los cuartos de final de la Copa BetPlay, una estadística aparece como un antecedente que invita a la reflexión en el entorno verdolaga: los últimos cinco entrenadores que conquistaron este torneo con el equipo no continuaron en el cargo después de levantar el trofeo.

El primer caso de esta lista fue el de Hernán Darío Herrera, quien condujo al conjunto antioqueño al título de la Copa Colombia en 2018. Tres años después, Alejandro Restrepo también celebró este campeonato, en 2021, pero tampoco permaneció en el banquillo verdolaga tras aquella conquista.

La historia se repitió con Jhon Jairo Bodmer, campeón de la Copa BetPlay en 2023. Un año después, Efraín Juárez se sumó a la lista al ganar el torneo en 2024. Su caso tiene una particularidad: además de conquistar la Copa, también llevó a Nacional a ganar la Liga colombiana en el segundo semestre de ese año. Sin embargo, tampoco continuó al frente del equipo.

El antecedente más reciente es el de Diego Arias, quien ganó la Copa BetPlay con Nacional en 2025, pero no siguió en el cargo después de esa temporada. Así, cinco entrenadores que alcanzaron este objetivo terminaron fuera del proyecto deportivo.

Ahora, la historia pone a Lucas González ante un reto doble. El actual entrenador verdolaga busca llevar al equipo a una nueva conquista de la Copa BetPlay, pero también tendrá que intentar cambiar una tendencia que se ha repetido en el club durante los últimos años.

El primer paso será superar al Medellín en el clásico de este miércoles, un duelo de eliminación directa que tiene un valor especial por tratarse de uno de los partidos más importantes del calendario para ambas hinchadas. Más allá de avanzar a las semifinales, Nacional quiere seguir en carrera por un título que ya ha conquistado en varias ocasiones.