“¡Basta ya de misoginia!”: Presidencia rechaza ataques de caricaturista Matador contra la primera dama Ana Lucía Pineda

La Presidencia y su gabinete ministerial publicaron un comunicado en contra del caricaturista Julio César González, conocido como Matador, por su ataque en redes sociales en contra de la primera dama, Ana Lucía Pineda, y que ha generado rechazo por parte de diferentes sectores a nivel nacional.

En el documento publicado en los sitios oficiales, el Gobierno Nacional rechaza “de manera categórica, contundente y sin ambigüedades los ataques de carácter misógino, sexista y denigrante dirigidos contra la primera dama de la Nación”.

La administración de De la Espriella hizo alusión a los señalamientos relacionados con la apariencia física de Pineda y aclararon que la “animalización de una mujer y los ataques contra su aspecto físico son formas de descalificación que consideramos profundamente misóginas”, pues no se le está cuestionando sus ideas, decisiones ni trabajo.

El Gobierno nacional aclaró que defiende la libertad de expresión y la crítica política; sin embargo, agregó que existe “el derecho de rechazar públicamente las expresiones degradantes y discriminatorias”.