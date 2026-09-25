“Con muy poco, Millonarios se lleva un punto de acá”: Lucas González tras el clásico

Millonarios se puso en ventaja al minuto 39’ con la única ocasión clara de gol que tuvo en el partido, la cual aprovechó Julián Ángulo. En el tiempo de reposición de la primera mitad, apareció Andrés Reyes para poner todo en tablas en el Atanasio tras un centro preciso del argentino Elías Cabrera. En la segunda mitad, Nacional inclinó la cancha, sin embargo, la expulsión de Sarmiento al 85’ terminó con las aspiraciones verdes. Fue empate 1-1 en la capital de la montaña.

Pasados los 10 minutos del primer tiempo, Nacional sufrió el primer percance de la jornada con la lesión de Cristian “Chicho” Arango, el único delantero disponible para el compromiso, ya que Alfredo Morelos era baja por un problema físico en los isquiotibiales. Lucas González tuvo que barajar y dar de nuevo con la alineación e improvisó con Andrés Sarmiento como delantero centro.

Atlético Nacional igualó en el estadio Atanasio Girardot de Medellín contra Millonarios en una nueva edición de este clásico colombiano. El partido entre Verdolagas y Embajadores estuvo lleno de emociones, pues desde la previa se palpitó la rivalidad entre ambas instituciones, algo que se plasmó en el terreno de juego con dos equipos de distintas ideologías y un compromiso más táctico y físico que técnico.

En conferencia de prensa posterior al compromiso, el director técnico de Nacional, Lucas González, explicó su plan de juego y cómo las distintas situaciones del compromiso complicaron al Verde Paisa en su camino al triunfo contra el cuadro azul de Bogotá.

“No tomamos precauciones, queríamos ganar desde el minuto 1, por eso lo que intentamos hacer fue dejar a nuestros tres centrales mano a mano con los delanteros de ellos, algo que intuimos que iba a hacer Alberto Gamero. La intención siempre fue utilizar a Andrés Román como un extremo, donde generamos un espacio que se aprovechó con Ian Poveda. No pudimos convertir en goles ese dominio del juego. Millonarios es un rival difícil; sé que lo será con Gamero. Es muy desafortunada esa acción de Chicho y el córner donde nos marcan era evitable”, afirmó Lucas.

Frente al juego físico que se presentó durante el partido y alguna que otra jugada subida de tono que permitió el árbitro Diego Ulloa, González también se manifestó. Específicamente sobre el caso de Marlos Moreno, uno de los jugadores que mejor nivel mostraron en esta primera parte del segundo semestre de 2026 en Atlético Nacional.

“Creo que me queda un poco la sensación incómoda respecto a la permisividad del árbitro con algunas jugadas sobre Marlos. Es cierto que lo sacan con golpes; en verdad, el rival no tenía otra forma de pararlo”, puntualizó el técnico de Nacional.

Otro de los puntos importantes que tocó el reciente estratega verdolaga fue sobre sus delanteros. Cabe destacar que Nacional tiene, a priori, dos de los mejores nombres en cuanto a centrodelanteros que están en el FPC: Alfredo Morelos y Cristian Arango. El “Búfalo” estará lesionado al menos un par de semanas más y “Chicho” debe someterse a exámenes para saber la gravedad de su lesión.

“Hemos tenido mala suerte con los dos delanteros, quienes desafortunadamente no están disponibles. Esperemos que lo de Chicho no sea tan grave como pueda parecer y a Alfredo lo esperamos en un par de semanas. Optamos por ellos para la conformación de plantilla, pero por el momento otro jugador deberá cumplir esa función”, aclaró el DT.

Lucas también fue enfático en el merecimiento del resultado, pues el entrenador de Nacional masticó bronca al ver que su rival con poco le sacó un empate ante 44.000 de sus aficionados, quienes solo recibieron palabras positivas por parte del DT.

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“La hinchada se siente más en partidos como hoy, es algo que sentimos aquí abajo (jugadores y cuerpo técnico). Lo que más triste me deja es que ellos no se van con la sensación de los tres puntos, pero lo que me deja realmente triste es que con muy poco, Millonarios se lleva un punto de acá. Trabajamos para ganar todos los partidos, pero a veces la suerte no está de tu lado”, aseveró González.