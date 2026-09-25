Tras 18 años, un papa vuelve a Francia: así será el recorrido de León XIV

A propósito del debate en Colombia sobre la neutralidad religiosa y la participación de presidentes en actos espirituales, Francia marca una diferencia durante la visita del papa León XIV: el presidente Emmanuel Macron no participará en las misas ni en los actos litúrgicos del pontífice, en línea con “el principio de laicidad del Estado francés”. Sin embargo, sí lo recibió en el Elíseo.
El papa León XIV inició este viernes, 25 de agosto, una visita de cuatro días a Francia, la primera visita oficial de un pontífice a ese país en 18 años. Su llegada ocurre en medio de un debate sobre el avance de la inteligencia artificial, la eutanasia, la gestación subrogada y otros asuntos relacionados con los límites de la ciencia y la protección de la vida.
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Durante su primer encuentro con Macron en el Palacio del Elíseo, el pontífice advirtió sobre el riesgo de “perder nuestra humanidad en medio del ‘paraíso de las máquinas’” y llamó a formar las mentes en un “discernimiento ético” capaz de distinguir lo moralmente bueno.