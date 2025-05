El único caso que no está resuelto es el de Díaz. El futbolista ha manifestado, en los últimos meses, su voluntad de seguir en el club. Antes de ser campeón dijo que quería hacer historia. Después aseguró que se quedaría para meterse en la lista de jugadores históricos del cuadro de Anfield. Pero la dirigencia no ha dicho nada.

Sin embargo, solo es un rumor que suena con fuerza. La prensa ha intentado disiparlo. Por eso, en la atención a medios que realizó el técnico Arne Slot, previa al partido ante Brighton el próximo lunes, a partir de las 2:00 p.m., le preguntaron. No lo hicieron de manera directa, sino mentando la posible llegada del neerlandés Jeremie Frimpong.

“Otra vez una respuesta aburrida. Durante toda la temporada hablamos de esto. La respuesta siempre será la misma: no hablamos de jugadores que queremos traer (ni de los que se van), en público hasta el momento que firmen”, aseguró. No. Slot no es el camino para saber si Díaz se quedará o no.