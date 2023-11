De los once goles en sus 40 partidos con el Liverpool , el delantero colombiano Luis Díaz anotó este fin de semana, uno de los más especiales de su carrera, que sirvió como un desahogo tras sufrir el secuestro de sus padres, el pasado 28 de octubre. Pese a que en Inglaterra es prohibido festejar mostrando mensajes personales, debido al duro momento que atraviesa, Díaz no será sancionado .

El guajiro, de 26, quien había entrado desde el banco al minuto 84, se elevó en el área rival y marcó el empate de cabeza en el tiempo añadido, para darle el empate a los Reds Devils ante Luton Town, en la fecha 12 de la Liga Premier.

“Libertar para papá”, fue el mensaje que se leyó, cuando Lucho se levantó la casaca de su equipo, una noble, pero contundente petición al grupo guerrillero ELN, que tiene en cautiverio a su progenitor desde hace más de una semana, pero que a la luz del reglamento establecido por la Asociación inglesa de Fútbol está prohibido que los jugadores celebren los goles corriéndose o quitándose la camiseta para mostrar “mensajes personales” y estas acciones, por lo general, se sancionan, pero este no será el caso.

Pese a lo drástico que es el reglamento en Inglaterra, según el diario Daily Mail, “el extremo no afrontará repercusiones por su celebración (...) Dadas las circunstancias excepcionales, y el hecho de que el jugador de 26 años no se quitó completamente la camiseta, se conoció que los dirigentes no presentarán cargos”.