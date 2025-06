Petro dice que “la mayoría de Medellín está con la consulta” y Gutiérrez le responde que “no respaldan golpes de Estado”

El anuncio del presidente Petro de imponer vía decreto la consulta popular que le fue rechazada en el Congreso de la República , le ha generado todo tipo de críticas y señalamientos entre quienes consideran que se está saltando la separación de poderes y fracturando la democracia institucional del país, y el alcalde de Medellín , quien fue su opositor en las pasadas elecciones presidenciales, no guardó silencio.

“El decreto de la consulta popular se debe firmar ante el pueblo , ojalá ante centenares de miles de personas. Nació del pueblo, se mantiene en el pueblo y es en esta semana, no tenemos mucho tiempo para citar, ya hemos hecho Bogotá y Barranquilla, que dijeron que porque dieron refrigerio se llenó la plaza hasta las 8 de la noche. Entonces, ¿dónde lo hacemos ahora? Cali o Medellín”, dijo el jefe de Estado este martes.

Para Gutiérrez no es una sorpresa que el presidente haya anunciado el decreto de la consulta popular sino que es algo que “ ratifica su talante (el de Petro) antidemocrático”.

En respuesta, el alcalde Gutiérrez publicó otro trino en el que asegura que “Medellín no respalda el golpe de Estado ni tolera la ruptura institucional” .

El presidente sostuvo que “la mayoría del pueblo de Medellín está con la consulta popular. El pueblo trabajador no va contra sus intereses ni bobos que fueran. ¿Cómo se van a oponer a que las mamás tengan bono pensional? Son buenos hijos”.

El presidente Gustavo Petro confirmó este martes que a pesar del concepto negativo del Senado decretará ese mecanismo popular.

“La Corte Constitucional, no otra instancia judicial sino la Corte Constitucional, tendrá en sus manos el decreto de convocatoria que haremos esta semana. Sé que me van a caer todos y que voy a acelerar las amenazas que hay sobre mí, pero es que el pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político colombiano, no hay ningún otro dueño”, señaló el mandatario.

Para expertos juristas, políticos y ciudadanos, con esta decisión el presidente se está saltando tanto al Congreso (legislativo) que ya rechazó el mecanismo, como a la rama judicial, puesto que en caso de que la decisión del congreso tuviera algún vicio, es el Consejo de Estado quien debe decidir al respecto y no él, marcando así una grave ruptura institucional en el país.

Desde el Congreso, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, aseguró que si el presidente firma este decreto para convocar la consulta popular sobre las reformas laboral y pensional será demandado inmediatamente, al tiempo que informó que enviarán una certificación a la Registraduría que confirma que la plenaria del Senado negó la realización de esa consulta popular, por lo que afirmó que no existen posibilidades legales para que se cite dicha consulta ni para que el registrador Hernán Penagos acepte convocarla.