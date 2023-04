La tranquila victoria de este sábado llega para el Manchester City en medio de su eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones, donde el martes superó 3-0 al Bayern Múnich. El miércoles de la nueva semana visitará Alemania para terminar de sellar su boleto a las semifinales.

También está inmerso en los cuartos de Champions el Chelsea (11º), que este sábado fue derrotado 2 a 1 en casa por el Brighton (7º).

Después de perder 2-0 el miércoles en el campo del Real Madrid, la remontada se antoja complicada para los ‘Blues’ el martes ante el equipo español, sobre todo teniendo en cuenta su mala racha de resultados: ha perdido sus dos últimos partidos en la liga inglesa y no ha ganado en los últimos cinco, lo que le deja en un discretísimo undécimo puesto.

Nueva decepción del Chelsea

En su partido de este sábado en Stamford Bridge, el Chelsea se adelantó en el minuto 13 con un tanto de Conor Gallager pero el Brighton dio luego la vuelta a la situación, con dianas de Danny Welbeck (42) y del paraguayo de 19 años Julio Enciso (69).

“Llevo nueve días en el puesto. No me ha gustado lo que he visto hoy”, admitió el entrenador del Chelsea, Frank Lampard.