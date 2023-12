Baja sensible: Kevin De Bruyne no se recuperó y no viajará con el Machester City al Mundial de Clubes El futbolista se lesionó en la final de la Liga de Campeones que se jugó el pasado 10 de junio. Luego regresó a las cancha, pero recayó el en su dolencia el 11 de agosto, en el primer encuentro de la Lgia Premier de Inglaterra.

Kevin de Bruyne es el capitán del Manchester City de Inglaterra. Llegó al cuadro de la ciudad industrial inglesa en la temporada 2015-16. FOTO: Tomada de X (antes Twitter) @KevinDeBruyne