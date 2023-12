“Nosotros venimos remando contra la corriente, hace más de 30 años me gradué de psicólogo y no es fácil ganarse ese lugar, muchas veces se rechaza lo que no se conoce o se confunde con el coaching y no tiene nada que ver, porque eso es un estudio de 6 meses y la psicología es una carrera de 5 años. Consideramos que la psicología le da herramientas y soluciones tanto a los entrenadores como a los deportistas para que alcancen su máximo potencial, ellos entrenan lo técnico, táctico y físico, pero por muchos años se subestimó la fortaleza mental y, por ejemplo Simon Biles, Naomi Osaka, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Ricky Rubio, Carlos Alcaraz, que dijo que ganó Wimbledon gracias a su psicóloga. Esos casos nos han dado visibilidad y nos han ayudado a que se comprenda que el deportista primero es un ser humano, no una maquina y le pasan cosas como a la gente del común”.

Los hechos lo demuestran también, porque usted estuvo en el proceso para el Mundial de 2014 y dejó unas bases para el 2018 y no para el de Qatar, Colombia se clasificó a los dos primeros y no al último...

“Yo estuve hasta la Copa América de 2015, después renuncié por temas personales y arranqué nuevamente este proceso con Néstor Lorenzo desde cero. No puedo hablar mucho de la Selección porque hago parte de ella y por secreto profesional, pero sí es verdad que en esta sumatoria de factores, cuando Colombia increíblemente no clasificó al Mundial de Qatar y estuvo 7 partidos sin convertir un gol, ahí hay elementos físicos, tácticos, técnicos y también mentales, que ahora por suerte los estamos trabajando gracias a Lorenzo, los jugadores y los dirigentes, además con buenos resultados”.

¿Cómo llegó usted al fútbol como psicólogo?

“Desde los 4 años mi padre me llevaba al estadio y yo tengo 56 y no recuerdo con exactitud la cantidad de partidos que vi, en la cancha y por televisión. Jugué fútbol aficionado, me fui a probar a un club de segunda división y mis condiciones no me permitieron llegar a profesional. Después la psicología fue la manera de aportarle algo al fútbol desde otro lugar. Como no me dio el talento, tuve la ayuda de Dios para dedicarme a esta carrera que me apasiona y me encanta, porque ayudo a que los jugadores manejen las presiones, los miedos, las ansiedades, representen bien al país, estén concentrados, tomen buenas decisiones, tengan resiliencia, sepan comunicarse, manejen técnicas antiestrés como la meditación, la respiración, la relajación. Todo esto en pos de que el jugador entregue su mayor potencial”.

¿Qué es lo más difícil de este trabajo?

“Lo más difícil es la desconfianza. Cuando empecé la gente me miraba con recelo, me subestimaba y me rechazaba, pero como decía Albert Einstein: ‘es más fácil destruir un protón que un prejuicio’, y eso a uno le toca combatirlo con acciones y trabajo”.

¿Y lo más gratificante?

“He tenido la suerte de trabajar en 18 equipos y con 38 disciplinas deportivas, esta es la tercera vez que estoy en una Selección. Trabajé con el goleador histórico del Mundial Sub-20, Javer Saviola; con el ganador del Mejor Gol del Mundial 2006, Maxi Rodríguez; con el goleador y autor del Mejor Gol del Mundial 2014, James Rodríguez; con el goleador de la Copa Sudamericana 2022, Bernardo Cuesta; con Lionel Messi, el mejor jugador del mundo; además con Falcao, Luis Díaz, David Ospina, Camilo Vargas, entre otros. También he podido escribir 22 libros. La mitad de mi vida y un poco más se la he dedicado a esta pasión y ver la respuesta positiva de alumnos, pacientes, entrenadores y hasta dirigentes que decían no creer, esa es la mayor satisfacción”.