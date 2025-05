¿Se avecina la salida de Marino Hinestroza de Nacional? El extremo interesa a varios equipos en el extranjero

Aunque no pasa por su mejor momento, es –lejos–, el mejor futbolista de Atlético Nacional. Su capacidad individual marca diferencia. Tiene tanta velocidad que, cuando el balón está en sus pies, cualquier jugada parece fácil. Además, posee inventiva: nunca se sabe qué hará, por qué espacio imposible pasará el balón.

Cualquier futbolista sueña con jugar en Europa. El Viejo Continente representa un salto de calidad en la carrera de cualquiera. Allá está el fútbol más competitivo del mundo. Además, a jugadores talentosos como Marino les pagan bien. Él lo sabe. En la zona mixta posterior al juego contra Junior, manifestó lo que espera que pase con su futuro.

“Si quedo campeón este semestre con Nacional, me gustaría buscar mi sueño, que es jugar en Europa. Yo creo que la gente también estaría contenta porque dejé una huella importante. A mí me gustaría jugar en la Premier League. Me gusta el Newcastle”, dijo el futbolista, que ya tuvo convocatoria con la Selección Colombia de mayores, uno de los requisitos para jugar en Inglaterra.