En un encuentro que se disputó en el Metropolitano de Barranquilla, el Unión Magdalena sorprendió al Tiburón y lo venció 1-0 con tanto de Fabián Cantillo. Aunque el local fue favorecido con la sanción de un penal a los 18 minutos, por una presunta falta de Nicolás Gil sobre Wálmer Pacheco, el delantero Carlos Bacca no pudo anotar, y el visitante tomó confianza. Además no fue una buena noche para el arquero Sebastián Viera, quien en un enredo en el área, no evacuó el balón y Cantillo, logró puntear la pelota para celebrar el tanto samario a los 27 minutos, en el duelo de ida de la semifinal.