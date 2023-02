Nadie duda la importancia que ha tenido Barranquilla como sede de la Selección Colombia a través de la historia. No en vano allí se clasificó a cinco Mundiales (Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014 y Rusia 2018). Sin embargo, las épocas eran otras y en la Eliminatoria rumbo a Qatar le pesó esa localía.

Por eso no es descabellado revisar si a la Tricolor le conviene seguir jugando allí o debe contemplar otras opciones, en las que aparece Medellín como una ciudad atractiva.

El único antecedente de la capital antioqueña como sede de la Selección fue para la Eliminatoria hacia Sudáfrica 2010. Acá jugó los últimos tres partidos de una fase clasificatoria que empezó en Bogotá. En Medellín, los dirigidos por Eduardo Lara en aquella época, le ganaron a Perú y Ecuador pero perdieron con Chile, en una derrota que sentenció su eliminación en el intento de llegar a ese Mundial.

El técnico y exjugador antioqueño, Óscar Pareja, indica que llegó la hora de cambiar a Barranquilla. “Ya es hora de variar la sede de la Selección. El calor, el horario, los triunfos del pasado y muchos más paradigmas deben ser evaluados. Brasil y Argentina, como referencia, juegan en 4 o 5 sedes distintas. Bolivia, que solo le cree a la altura, nunca va al Mundial”.

Pareja insiste en que hay que llevar a la Selección a plazas que son tradicionales y futboleras. “Medellín es así”, dijo.

No se equivoca porque rumbo a Qatar los pentacampeones de mundo jugaron en Recife, Sao Paulo, Brasilia, Salvador, Porto Alegre, Río de Janeiro, y cerraron su participación en Belo Horizonte. Los argentinos, por su parte, lo hicieron en Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y San Juan.

Ese es el pensamiento que tiene el técnico y comentarista antioqueño, Juan José Peláez: “La Selección no solo cumple labores futbolísticas, también sociales, integradoras y no separatistas. En ese orden de ideas puede jugar en Barranquilla, Cali, Bogotá, Medellín o en cualquier ciudad del Eje Cafetero, porque es de todo el país, no de una sola ciudad”.

Peláez explica que si juega en varias ciudades enviará el mensaje de que es de todos. “Ya pasó el tiempo en el que había que sacar ventaja del clima, la altura, el calor, etc. Nuestros jugadores casi todos están afuera y deben sacar ventaja con su capacidad futbolística, táctica, estratégica y técnica que implemente el entrenador”.

Sin embargo, advierte que las canchas y los estadios deben estar en perfecto estado. “Deben dar las suficientes garantías en lo futbolístico y logístico”.

En ese sentido, el presidente de Atlético Nacional, Mauricio Navarro, dijo que el estadio Atanasio Girardot debe mejorar. “Se quedó atrás y si uno lo compara con los de Cali y Barranquilla se da cuenta que son estadios superiores. Uno como antioqueño quisiera tener la Selección acá, pero no tenemos el mejor escenario. Si se puede alternar, sí metería a Medellín junto a Cali y Barranquilla, y saco a Bogotá, porque creo que El Campín está por debajo de estos tres estadios”.

Jesurún defiende Barranquilla

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, ha dicho que por ahora la Selección seguirá en Barranquilla. Además porque se hizo una inversión de 12 mil millones de pesos para el Centro de Alto Rendimiento de la Tricolor.