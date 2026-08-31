Se despide el 10 de Argentina: Así le fue a Messi enfrentando a Colombia

Con una emotiva carta, Lionel Messi confirmó lo que ya se sospechaba tras finalizar el Mundial: su retiro de la Selección Argentina. El 10 argentino lideró a la albiceleste durante casi dos décadas, donde enfrentó a diversos rivales, entre ellos, Colombia, ante quien forjó una historia desde las categorías juveniles.
El astro rosarino comenzó su historia ante la tricolor justamente en territorio colombiano. En el 2005, Lionel hizo parte del equipo argentino que estuvo en el Sudamericano Sub-20 en el Eje Cafetero.
En ese certamen, Argentina y Colombia se enfrentaron dos veces: una correspondiente a la fase de grupos y la otra en el hexagonal final para definir la clasificación al Mundial de la categoría. Los dos encuentros terminaron con empate 1-1 y en ninguno de los partidos marcó Messi.
Aunque en el Sudamericano el rosarino no apareció en el marcador ante Colombia, quien saldría campeona del torneo, en el Mundial celebrado en Países Bajos sí se convertiría en verdugo del equipo dirigido en ese entonces por Eduardo Lara y que contaba con figuras como Radamel Falcao García, Hugo Rodallega, Harrison Otálvaro y Camilo Zúñiga. En esa Copa del Mundo, argentinos y colombianos se encontraron en octavos de final.
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En esa ocasión, Lionel Messi jugó los 90 minutos reglamentarios y fue quien marcó el 2-1 con el que la albiceleste eliminó a Colombia y avanzó de ronda hasta llegar a la final y coronarse campeón de ese Mundial. Con esto, el balance del 10 ante Colombia en categorías juveniles es de 3 partidos y apenas un gol, eliminando a los cafeteros de un Mundial.