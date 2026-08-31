Se despide el 10 de Argentina: Así le fue a Messi enfrentando a Colombia

Con una emotiva carta, Lionel Messi confirmó lo que ya se sospechaba tras finalizar el Mundial: su retiro de la Selección Argentina. El 10 argentino lideró a la albiceleste durante casi dos décadas, donde enfrentó a diversos rivales, entre ellos, Colombia, ante quien forjó una historia desde las categorías juveniles. El astro rosarino comenzó su historia ante la tricolor justamente en territorio colombiano. En el 2005, Lionel hizo parte del equipo argentino que estuvo en el Sudamericano Sub-20 en el Eje Cafetero. En ese certamen, Argentina y Colombia se enfrentaron dos veces: una correspondiente a la fase de grupos y la otra en el hexagonal final para definir la clasificación al Mundial de la categoría. Los dos encuentros terminaron con empate 1-1 y en ninguno de los partidos marcó Messi. Aunque en el Sudamericano el rosarino no apareció en el marcador ante Colombia, quien saldría campeona del torneo, en el Mundial celebrado en Países Bajos sí se convertiría en verdugo del equipo dirigido en ese entonces por Eduardo Lara y que contaba con figuras como Radamel Falcao García, Hugo Rodallega, Harrison Otálvaro y Camilo Zúñiga. En esa Copa del Mundo, argentinos y colombianos se encontraron en octavos de final. Lea también: Esto dice la emotiva carta escrita a mano con la que Lionel Messi dice adiós a la selección Argentina tras 21 años de su debut En esa ocasión, Lionel Messi jugó los 90 minutos reglamentarios y fue quien marcó el 2-1 con el que la albiceleste eliminó a Colombia y avanzó de ronda hasta llegar a la final y coronarse campeón de ese Mundial. Con esto, el balance del 10 ante Colombia en categorías juveniles es de 3 partidos y apenas un gol, eliminando a los cafeteros de un Mundial.

Los 13 partidos de Lionel Messi ante Colombia

Tras haber hecho historia con la Selección Argentina Sub-20, Messi asumió la responsabilidad de representar a la tierra de Maradona y Kempes en el equipo de mayores. Con la absoluta, el rosarino se enfrentó a Colombia en 13 ocasiones, siendo la primera vez en la fase de grupos de la Copa América 2007 en Venezuela, donde los cafeteros perdieron 4-2. Allí, la “pulga” jugó 84 minutos. En las Eliminatorias Sudáfrica 2010, Argentina enfrentó a Colombia el 20 de noviembre de 2007. Ese día, ante la mirada de los aficionados en El Campín, Messi desbordó sobre la banda izquierda y aprovechó una distracción de la defensa colombiana para marcar su primer gol ante los cafeteros y en ese entonces el descuento para los argentinos. Ese partido lo ganó la tricolor 2-1 con anotaciones de Rubén Bustos y Dayro Moreno. Tras el encuentro de vuelta en las eliminatorias al primer mundial en África y un partido de la fase de grupos de la Copa América 2011, donde los gauchos consiguieron una victoria y un empate, Messi no volvió a anotarle a Colombia hasta el 15 de noviembre de 2011 en el camino a las Eliminatorias Brasil 2014. Ese día el 10 logró su segundo gol en tierras colombianas y marcó el empate parcial. El partido lo perdió Colombia y significó el final de la era Leonel Álvarez y el comienzo de José Pékerman en el banquillo colombiano. Justamente con el equipo colombiano bajo el mando del estratega argentino, Colombia y Argentina no se marcaron diferencias en la vuelta de las eliminatorias y en la Copa América 2015 en Chile. En esos partidos el marcador fue 0-0.

La actuación más importante de Messi ante Colombia se dio el 15 de noviembre de 2016 en las Eliminatorias Rusia 2018. Ese día, en un partido jugado en San Juan, Messi marcó un gol y aportó 2 asistencias para un 3-0 que es el resultado más abultado entre los dos en las últimas dos décadas. En total, Messi disputó 1.070 minutos frente a Colombia repartidos en 13 partidos entre eliminatorias y Copa América. En esos encuentros ante Colombia, Argentina con el rosarino en la cancha consiguió 5 victorias, 6 empates y perdió 2 veces, siendo la última derrota el 15 de junio de 2019 en la fase de grupos de la Copa América de Brasil. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Lionel le marcó a Colombia 3 goles y aportó 3 asistencias en 13 partidos, además de que en penales la dejó por fuera de las Copas América 2015 (cuartos de final) y 2021 (semifinal), donde marcó en la tanda de penales. También consiguió ante el equipo colombiano la Copa América 2024 en una final donde salió lesionado en el segundo tiempo. Siga leyendo: Video | Así fue el último golazo de Lionel Messi con Argentina tras anunciar su retiro de la selección a los 39 años Bloque de preguntas y respuestas: