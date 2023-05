El DIM no pudo con el Pereira y perdió 3-1

Cuatro minutos después, cuando los jugadores del Medellín intentaban, sin fruto alguno, llegar al arco defendido por Quintana, el juez central del partido detuvo de nuevo el partido para que los futbolistas se hidrataran. Esta vez el agua no ayudó a los jugadores del DIM, que se veían nerviosos, para encontrar claridad y crear jugadas de riesgo en el área del Pereira.

Por el contrario, los futbolistas del Poderoso empezaron a cometer errores. Uno de ellos ocurrió en el minuto 88. Andrés Cadavid no pudo despejar de cabeza un balón que llegó al área del cuadro rojo. El delantero Arley Rodríguez, que llevaba pocos minutos dentro de la cancha, aprovechó el descuido y anotó el tercer gol para los pereiranos.

De esta manera, el Medellín acumuló dos partidos consecutivos perdiendo por marcador de 3-1 en la Liga colombiana. El fin de semana pasado sucedió lo mismo en el clásico paisa con Nacional. Después de la derrota con Pereira, el DIM sigue con 22 unidades en la tabla de posiciones y ocupa, parcialmente, el puesto 11 en la Liga.

Aunque no ganó en Pereira, el DIM aún tiene posibilidades de meterse en los cuadrangulares semifinales, ya que le restan tres partidos en el torneo local, por lo que, si gana todos, alcanzaría 31 unidades. El próximo partido del Medellín será el jueves 11 de mayo contra Once Caldas en el estadio Atanasio Girardot en duelo válido por la fecha 15, que no se jugó cuando correspondía porque ese fin de semana hubo un evento de ciudad en el escenario deportivo. A ese juego, el Decano llegará con la obligación de ganar. Si no lo consigue, la posibilidad de meterse en los ocho, quedará lejos.

¿Cómo llegaron los equipos al partido?

El DIM visita al Deportivo Periera en el estadio Hernán Ramírez Villegas, cinco meses después de haber perdido la final de la Liga del segundo semestre de 2022, en el duelo que abre la jornada dominical de la fecha 18 del torneo local.

El cuadro rojo, dirigido por David González, busca, a partir de las 2:00 p.m., conseguir una victoria que lo mantendría con posibilidades claras de quedarse con un de los siete cupos que aún están disponibles para disputar los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay-1.