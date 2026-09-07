Una caída que terminó en tragedia: murió el padre del “Patrón” Bermúdez

Jorge Enrique Bermúdez, conocido en el mundo del fútbol como el “Hacha” Bermúdez, desarrolló buena parte de su carrera deportiva en el Deportes Quindío, aunque también vistió las camisetas de equipos tradicionales como Santa Fe y Deportivo Pereira.

El fútbol colombiano está de luto por el fallecimiento de Jorge Enrique Bermúdez Melo, reconocido exfutbolista y padre del también exjugador Jorge “Patrón” Bermúdez. El recordado deportista murió en las últimas horas, luego de permanecer hospitalizado tras sufrir una fuerte caída que le provocó graves problemas de salud.

La salud del exfutbolista se deterioró durante la última semana. El pasado 2 de septiembre fue hospitalizado después de sufrir una caída en la que se golpeó fuertemente la cabeza y que le provocó un derrame craneal.

En ese momento, su familia había pedido oraciones por su recuperación. Vanessa Bermúdez, hija del exjugador, informó sobre el accidente a través de las redes sociales y explicó la delicada situación por la que atravesaba su padre.

“Familia exprofesionales del Quindío; es mi deber como hija comunicarles el accidente tan triste que tuvo mi padre el día de ayer; sufrió una caída y se golpeó muy fuerte la cabeza; el pronóstico es un derrame craneal; estamos a la espera que le hagan todo lo necesario para parar el sangrado; les pido de todo corazón que oren por mi viejo, porque pese a las circunstancias sigue fuerte y estable. Está en exámenes y chequeo permanente”, escribió.

Pese a los esfuerzos médicos y al acompañamiento permanente de sus familiares, Jorge Enrique Bermúdez no logró superar las complicaciones derivadas del accidente y falleció después de varios días hospitalizado.

La noticia genera especial conmoción en el entorno del fútbol del Quindío, donde el “Hacha” Bermúdez dejó una huella durante su etapa como futbolista. Su nombre también permanecerá ligado al de su hijo Jorge “Patrón” Bermúdez, quien siguió sus pasos en el fútbol profesional y tuvo una destacada trayectoria como defensor.