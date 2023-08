Pabón se lesionó en el encuentro de la primera fecha de la Liga de este semestre frente al Once Caldas. Se ha perdido los 8 encuentros restantes de Nacional en este periodo .

Mientras que sobre darle la oportunidad a otro defensor juvenil para que supla esa falta de zagueros, el entrenador verdolaga explicó que no es fácil para un joven, que no ha estado entrenando con el equipo, entrar en el esquema del plantel profesional.

En cuanto a suplir esas ausencias con jugadores como Robert Mejía, Jhon Solís y Jhon Duque para que jueguen como centrales , Amaral fue claro. “No es nuestra intención utilizarlos a ellos en defensa, es algo que podríamos hacer de forma forzada, pero no es lo ideal. Sabemos que a Solís lo podemos usar ahí por la calidad que tiene, pero no es una opción en este momento”.

“Son jugadores que no entrenan con nosotros y no están ligados al proceso de trabajo del primer equipo, entonces es muy difícil coger un joven de estos y meterlo de una en el primer equipo para jugar, porque le faltaría muchas cosas. Son futbolistas que tienen talento, pero aún les falta para llegar a un equipo profesional. Por eso, no pienso en recurrir a estos jugadores. Primero deben entrenar con nosotros como lo hacen Juan José Arias y Samuel Velásquez, quienes ya conocen la metodología de juego”.