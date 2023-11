Por su parte, el técnico Bodmer reconoció que ante Medellín jugaron muy mal, sobre todo en la etapa inicial. “Fue un primer tiempo para el olvido, con muchas cosas por ajustar, pero no me puedo enfocar solo en esos 45 minutos, hay muchas otras cosas que hemos desarrollado y, en la balanza, hay muchas más cosas buenas. Así que no puedo enfocar mis esfuerzos en esos minutos y creer que con eso ya se acabó todo para nosotros. Me tengo que enfocar en lo positivo y aún quedan 12 puntos en juego y vamos a ir por ellos”.