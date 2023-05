Aunque la última fecha de los cuadrangulares semifinales no resultó como esperaban Nacional y DIM, todavía quedan 12 puntos en juego y ningún equipo puede darse como finalista. El portal Matics, especializado en “fútbol inteligente” y en hacer predicciones basadas en los datos de rendimiento de los clubes, pronostica que la final de la Liga Betplay-1 será entre Millonarios y Nacional.

El empate 1-1 del verde con Alianza Petrolera hizo que un sector de la afición perdiera confianza en esa posibilidad. Sin embargo, el técnico Paulo Autuori fue claro: “Que los hinchas piensen que ya estamos eliminados es una arrogancia que a mí me gustaría entender. ¿Por qué la gente piensa que uno siempre debe estar arriba desde el inicio? Estoy acostumbrado a luchar con gente humilde y a no renunciar hasta el final”.

Autuori agregó que todavía dependen de sí para buscar esa posibilidad: “Está en nuestras manos y si no confiamos en nosotros, quién lo va a hacer. No debemos lamentarnos, hay que agarrar el próximo partido y después el otro y así sucesivamente, y después de que se terminen los cuadrangulares ahí sí podemos hacer un balance, no antes”.

Respecto a los 12 puntos en juego, según el portal Matics, el conjunto que llegue a 11 unidades en estos cuadrangulares es el que tendrá más posibilidades de clasificar, con un 33,1 por ciento.