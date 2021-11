La Selección Colombia de fútbol de mayores reveló el once titular para enfrentar a Brasil este jueves (8:00 p.m.) en Sao Paulo.

El entrenador Reinaldo Rueda decidió no incluir a James Rodríguez en el once con el que buscará dar la sorpresa ante los pentacampeones, que no conocen la derrota estas clasificatorias.

Una de las novedades es la presencia de Davinson Sánchez y William Tesillo, como centrales.

En el frente de ataque estará Duván Zapata, mientras que Miguel Ángel Borja será alternativa en el banco de suplentes.

Así se ve la nómina de Colombia, ¿qué tal le parece?