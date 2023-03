Los cambios que generará la norma “anti-Dibu” en los comportamientos de los porteros, ¿está de acuerdo?

Además, agrega: “Se aclara que, con su conducta, el cuidapalos no faltará el respeto al fútbol ni al adversario, por ejemplo, distrayendo de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro”.

Sin embargo, algunos porteros mostraron su inconformidad ante esta norma, es el caso de Mike Maignam, guardameta titular de la Selección de Francia, quien opinó con una irónica frase en su cuenta de Twitter. “Nuevas reglas IFAB para sanciones en 2026: Los porteros deben estar de espaldas al tiro. En caso de parada, tiro libre indirecto” dijo el francés tras mostrar su inconformidad.

Para Miguel Cadavid, entrenador antioqueño y exarquero del DIM, esta norma no es equitativa con el arquero.

“No estoy de acuerdo con la medida porque esto es un juego de estrategia y el juego psicológico hace parte de esta. No veo el porqué no se puede utilizar la herramienta de moverse y gesticular si no se está agrediendo al rival” expresó Cadavid